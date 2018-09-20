Hakkari'de 56 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramalarda TIR'ın çeşitli yerlerine zulalanmış 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Kritik MGK toplantısından operasyon sinyali çıktı!
ABD'den Çin'e yeni yaptırım
2 dev Rusya için harekete geçti! Dünya diken üstünde
Şanlıurfa'da milletvekillerinden iş isteyen bir genç kendini yaktı
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Meclis'in yeni hali ilk kez görüntülendi! Artık o bölüm yok
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum