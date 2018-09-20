Hakkari'de 56 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramalarda TIR'ın çeşitli yerlerine zulalanmış 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor.

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