HABER

Hakkari'de 56 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2018 22:20 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'de 56 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de polisin bir TIR'da yaptığı aramada 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Yapılan aramalarda TIR'ın çeşitli yerlerine zulalanmış 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Uyuşturucu ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hakkari'de 56 kilo eroin ele geçirildi

PARTNERDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgilerDaha önce hiç fark ettiniz mi? İlk kez duyacağınız ilginç bilgiler
Alkollü sürücü balık lokantasına çarptıAlkollü sürücü balık lokantasına çarptı
Fabrika işçisi genç boğazı kesilerek öldürüldüFabrika işçisi genç boğazı kesilerek öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Onur Ünlü'den tepki çeken paylaşım! Hazar Ergüçlü'ye davranışı tartışma yarattı

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

Konya'da koyun ile koç evlendi! Nikah şahidi Pascal Nouma oldu

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

İnsanlar korkudan yanına dahi yaklaşamıyordu! Sonuca akrabaları bile şaşıp kaldı

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

Kayseri'den 10 milyon yıllık fil fosili çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.