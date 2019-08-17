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Hakkari’de 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 12:08 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Ağustos 2019 günü Şemdinli’nin Çevre köyü Hisar deresi mevkisinde tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri ve yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan başarılı operasyon sonucu birden fazla terör eyleminde yer alan 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 17 Ağustos 2019 günü Şemdinli’nin Çevre köyü Hisar deresi mevkisinde tespit edilen 6 bölücü terör örgütü mensubu jandarma özel harekat, jandarma komando birlikleri ve yapılan hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin sözde Avaşin, Basyan, Çarcela grubu olduğu ve son bir yıl içerisinde Davulcu Tepe Üs bölgesine yapılan saldırı, Yüksekova Dağlıca bölgesinde askeri konvoya yapılan saldırı eylemleri ve 16 Ağustos 2019 günü Düztepe Üs Bölgesine roketli eylemleri yaptıkları tespit edilmiştir” denildi.

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