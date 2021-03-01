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Hakkari’de 7 nüfuslu ailenin evi yangında kül oldu

01.03.2021 19:02 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Bağışlı köyünde 7 nüfuslu ailenin yaşadığı tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hakkari’nin Bağışlı köyünde 7 nüfuslu ailenin yaşadığı tek katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Aile fertleri pencereden kaçarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın Hakkari merkeze bağlı Bağışlı köyü Tonton Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli güvenlik korucusu olan Aydın Yıldırım’ın tek katlı toprak evinde soba bacasından yangın çıktı. Alevler evi sararken, aile fertleri pencereden kaçarak canlarını kurtardı. Bir aile ferdi ise baygınlık geçirdi. Bağışlı köyü sakinleri el birliği ile yangına müdahale ederken, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine Hakkari’den yardım istendi. Hakkari Belediyesi İtfaiye ekibi ve AFAD İl Müdürlüğü arama ve kurtarma ekibi hemen harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, küçük yaştaki çocukların çoğunlukta bulunduğu 7 nüfuslu Yıldırım ailesinin eve kullanılamaz hale geldi. Yakınlarının yanına yerleşen aile, evlerinin yeniden yapılması için yetkililer ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.
Yaşananları anlatan emekli güvenlik korucusu Aydın Yıldırım, ”Eşim odun sobasını yakıyordu. Ben de hayvanlara bakmaya gittim. Döndüğümde her yer alevler içinde kalmıştı. Hemen çocukları kurtardık. Hanım baygınlık geçirdi. Tüm köy halkı yardımımıza koştu. Bir türlü yangını söndüremedik. İtfaiye ve AFAD ekibi geldi, alevleri söndürdü. Ancak evimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. Emekli güvenlik korucusu maaşı ile 7 nüfusa bakıyorum. Soğuk kış günlerinde evsiz kaldık. Komşularımızın yanına yerleştik. Yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan evimizin yeniden yapılması için bize yardımcı olması ricasında bulunuyoruz” dedi.

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