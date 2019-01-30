Hakkari’de 73,6 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 73,6 kilogram eroin ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, Yüksekova ilçesi Kazan köyü yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada; 73,6 kilogram eroin maddesi, 1 adet (7,65 mm) tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 815 TL ele geçirilmiştir. Şüpheli 2 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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