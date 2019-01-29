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Hakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:12 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, 75 köy ve 111 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken, 75 köy ve 111 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari'de dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, bugün sabah saatlerine kadar sürdü. Kar kalınlığının kent merkezinde 50 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 1,5 metreye ulaştığı belirtildi. Kardan dolayı 75 köy ve 111 mezranın yolu kapandı. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezindeki kar kütlelerini belirli noktalara toplayıp kamyonlarla il dışına taşıyor.

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Hakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandıHakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandıHakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandı

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