HABER
  4. Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı

Hakkari'de 75 yerleşim biriminin yolu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 10:15 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 75 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan kar ve tipi sonucu merkeze bağlı 6 köy, 14 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 18 köy, 37 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 75 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Bölge genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği aktarıldı.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta 7, Van'da 6, Bitlis'te 5 ve Hakkari'de 4 derece olacağı kaydedilen açıklamada, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar beklendiğinden, meydana gelebilecek gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Fransızları korkutan silahFransızları korkutan silah
Isınmak için elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp öldüIsınmak için elektrik panosuna giren sansar akıma kapılıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari hava tahmin kar yağışı muş Van

En Çok Okunan Haberler

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

TEM Otoyolu'nda katliam gibi kaza! Feci şekilde can verdi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da 3 ilçede eğitime ara verildi

Bir ilde eğitime olumsuz hava engeli

Eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren koca: O mesajları görünce...

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

İstanbul'un barajlarındaki 'su' problemine kuyu suyu çözümü!

Barajlardaki 'su' problemine kuyu suyu çözümü!

OHAL Komisyonu Başkanı açıkladı: Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon lira yatırıldı

OHAL Komisyonu Başkanı'ndan flaş açıklamalar

Kontrolden çıkan otomobil peş peşe iki araca çarptı

Kontrolden çıkan araç gece saatlerinde korku saldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı

OHAL Komisyonuyla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.