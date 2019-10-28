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Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 08:50 | Son Güncelleme

Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de 23 Ekim'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan asker, hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 23 Ekim'de teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen askerin, yapılan müdahaleleye rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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