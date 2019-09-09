Hakkari'de ağır yaralanan askerin şehit olması

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Sarı'nın (23) naaşı, Konya Havalimanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Bu sırada şehidin nişanlısı Sadegül Ayhan, tabutun yanına gelerek, "Ben onun selasını mı dinleyecektim? Yasin değildir o. Kapılarda beklerken, hasret kaldım. Yasin kalk. Ben seni böyle mi görecektim?" diyerek gözyaşı döktü.

Ardından şehidin naaşı, cenaze aracına konularak merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Eve gelen şehit yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.

Henüz 8 aylık askeri personel olduğu öğrenilen Yasin Sarı'nın, yaklaşık iki ay önce nişanlandığı bilgisine ulaşıldı.

- "Düğününe toplanacaktık cenazesine toplandık"