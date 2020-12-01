HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari’de araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

Hakkari’de araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

01.12.2020 20:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari’nin Çukurca bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.MSB’den yapılan açıklamada, “Hakkari/Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari’nin Çukurca bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamada, “Hakkari/Çukurca bölgesinde, 1 Aralık 2020 tarihinde, üs bölgelerinin ikmali maksadıyla icra edilen intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 şehitMilli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 şehit
ŞOK market güncel çalışma saatleri!ŞOK market güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra tesadüfen öğrendi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 şehit

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu arttı

Bitlis'te kaçak kazı yapan definecilere suçüstü! Bin adet sikke ele geçirildi

Defineciler bin adet sikke ile suçüstü yakalandı

1 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Aralık koronavirüs tablosu

Çorum'da pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

Pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

Kadir Şeker'in avukatından 'kiralık katil' iddiasına yanıt: İftira mahiyetinde bir beyandır

'Kadir Şeker kiralık katil' demişti! Yanıt geldi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.