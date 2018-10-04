Hakkari'de aracın zulasından 2 bin kanser ilacı çıktı

Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)- HAKKARİ'de polisin düzenlediği operasyonda, bir aracın altında oluşturulan gizli bölmedeki kutularda, yaklaşık 2 bin kanser ilacı ve insilün tüpleri ele geçirildi. Operasyonda, terör suçundan kaydı bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbarın ardından harekete geçerek, operasyon düzenledi. KANSER İLAÇLARI VE İNSİLÜN ÇIKTI Aracın alt tarafına yapılan, 'zula' denilen gizli bölgmedeki kutularda ise kanser ilaçları ve insilün tüp ve iğneleri ele geçirildi. Araca yükleme yapan 5 kişi gözaltına alındı. Terör örgütünden kaydı bulunduğu saptanan 5 şüpheli gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. TERÖR ÖRGÜTÜNE Mİ GÖTÜRÜLÜYOR Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, ilaçların sınırdan Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü mensuplarına götürüldüğü ihtimalinin de araştırıldığı öğrenildi.
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