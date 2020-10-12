Hakkari’de araziye terk edilmiş 3 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda, araziye çuval içerisinde atılmış toplam 3 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 11.10.2020 günü ilimiz Derecik ilçesi Yeşilova Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda araziye çuval içerisinde atılmış vaziyette 7 paket halinde bulunan toplam 3 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

