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Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Esendere Beldesi Aslankaraş mevkisinde askeri unsurlara ait aracın devrildiği belirtildi.

Kazada, araçta bulunan bir askerin şehit olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri araç Hakkari şehit Yüksekova

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