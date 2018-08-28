Hakkari'de askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5'i ağır 7 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
''28.08.2018 günü saat 10.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Samanlı Köyünden Derecik istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı aracın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5’i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
155'e kendi düğününü ihbar etti!
Hamile kız çocuğuyla ilgili korkunç ayrıntı!
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Türkiye'den ABD heyetinin Ankara temaslarına ilişkin açıklama
Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar
Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor? Sebebine çok şaşıracaksınız
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sırf onu görmek için hastaneye geliyorlar
Erkekler anne sütünün peşine düştü, bebekler aç kaldı
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum