Hakkari'de askeri aracın devrilmesi

Malatya'da Darende Kaymakamı Enver Zengince, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan sözleşmeli er Mustafa Hafif'in ailesine ziyarette bulundu.

Zengince, Darende İlçe Belediye Başkanı Süleyman Eser ile Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan sözleşmeli er Mustafa Hafif'in ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Er Mustafa Hafif'in babası Hakkı Hafif'le bir süre sohbet eden Zengince, er Hafif'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık olarak her zaman ailenin yanında olduklarını aktaran Zengince, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören Hafif'i telefonla arayarak ilçe halkının geçmiş olsun dileklerini iletti.

Eser ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Kuru da Hafif ile telefonla görüşerek moral verdi.

Baba Hakkı Hafif, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

