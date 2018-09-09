Hakkari'de askeri aracın kaza yapması

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Metehan İnaltekin için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Esendere beldesi Aslankaraş Hudut Karakolu'nda, malzeme sevkiyle görevli olduğu aracın dere yatağına devrilmesi sonucu şehit olan İnaltekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin cenazesi, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.
Şehit İnaltekin'in naaşı, memleketi Adana'ya gönderilmek üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uğurlandı.
Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.
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