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Hakkari’de askerleri şehit eden teröristler öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Hakkari kırsalında farklı tarihlerde askerleri şehit eden teröristler yürütülen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Hakkari kırsalında farklı tarihlerde askerleri şehit eden teröristler yürütülen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 19 Eylül 2020 günü ilimiz merkez Oğul köyü Azizan mezrasında yapılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin ‘Brüsk Muş’ kod adlı Samet Kara olduğu belirlendi. Bölücü terör örgütü mensubunun 2016 yılında Hakkari merkez Ağaçdibi köyünde Uzman Jandarma Çavuş Mehmet İlker Şahin, Jandarma Onbaşı Hüseyin Efe, Jandarma Onbaşı Hakkı Doğan’ın şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Diğer bölücü terör örgütü mensubunun ‘Resul Herekol’ kod adlı Mehmet Nazım İlhan olduğu ve 2017 yılında Çukurca ilçesi istikametinden Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına seyir halindeki askeri konvoya düzenlenen ve piyade Yüzbaşı Murat Üçöz’ün şehit olduğu saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenmiştir” denildi.

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