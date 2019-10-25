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Hakkari'de av tüfeği, sigara ve tıbbi malzemeler ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 12:12 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 107 av tüfeği ile kaçak sigara, kaçak alkol filigranı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Hakkari'de av tüfeği, sigara ve tıbbi malzemeler ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 107 av tüfeği ile kaçak sigara, kaçak alkol filigranı ve tıbbi malzemeler ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Şemdinli'ye bağlı Kayalar Köyü ve Alan Köyü kırsalında yapıtığı aramada, 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi malzeme, 24 adet sahte votka filigranı ve 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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