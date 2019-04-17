Hakkari'de besicilerin karda zorlu yolculuğu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-KIŞ aylarını karla kaplı köylerde geçiren besiciler, küçükbaş hayvanlarıyla birlikte yaz ile sonbahar dönemini geçirecekleri yaylalara yer yer kalınlığı 5 metreyi bulan karlı dağları aşarak, ulaştı. Kurt sürülerine karşı pompalı tüfeklerini de yanlarında bulunduran besİciler, hayvanlarını otlatmaya başladı.

Kış mevsimini, Hakkari'nin 2 bin 500 rakımlı Bay köyünde geçiren besiciler, yağışlar nedeniyle küçükbaş hayvanlarına ot bulmakta zorluk çekince yollara düştü. Küçükbaş hayvan sürülerini de yanlarına alıp, Ağaçdibi köyü yaylasına gitti. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede zorlu bir yolculuk yapan besiciler, 600 küçükbaş hayvanı, karlı dağlardan aşarak yaylaya ulaştırdı. 2 gün süren zorlu yolculuğun sonunda yaylaya ulaşan hayvanlar burada otlamaya başladı.

Çoban Mazlum Beyter, kışın uzun sürmesinden dolayı bu yıl besicilerin ekonomik anlamda zorlandığını belirterek,"Otlarımız bitince, küçükbaş hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz.Yaz boyunca yaylada hayvanlarımızı otlatacağız."dedi.

FOTOĞRAFLI



