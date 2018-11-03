Hakkari'de Beşiktaş heyecanı

HAKKARİ (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü ile Beşiktaş takımları arasında yapılan maç 1-1 sona erdi.

Hakkarigücü'nün ligdeki üçüncü maçında Beşiktaş'ı sahasında konuk etmesi kentte heyecana neden oldu. Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmaya vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, tribünlerin dolması nedeniyle bazı sporseverler karşılaşmayı stat çevresindeki yüksek noktalardan takip etti.

Çekişmeli geçen maçın ilk yarısında taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Taraftarların 90 dakika boyunca takımını desteklediği maçın ikinci yarısında iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve maç bu skorla tamamlandı.

Maç sonunda iki takımın sporcuları birbirlerini tebrik ederek tribünleri alkışladı.

3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da maçı tribündeki taraftarlarla seyretti.

Karşılaşmayı, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Reşil Güldal da izledi.

