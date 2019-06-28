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Hakkari'de bir asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Hakkari'de bir asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari-Çukurca TSK

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