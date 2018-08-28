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Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:08 | Son Güncelleme

Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin İkiyaka Dağları Meclisan Gölü güneyinde bulunan 3 bin 530 rakımlı tepede güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari terör operasyonu

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