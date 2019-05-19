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Hakkari'de Çiçek Vadisi'ne doğa yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Doğaseverler, kentin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla ters lalelerinin yetiştiği Çiçek Vadisi'ne doğa yürüyüşü yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD) Çiçek Vadisi'ne doğa yürüyüşü düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliğinin desteğiyle kentin doğal güzelliklerinin keşfedilerek tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, dernek üyesi ve doğaseverden oluşan yaklaşık 80 kişilik grup, araçlarla Kırıkdağ köyüne geldi.

Buradan hareket eden CİSAD üyeleri, 5 saatlik zorlu yürüyüşün ardından ters lalelerin yetiştiği 1800 rakımlı Çiçek Vadisi'ne ulaştı. Katılımcılar, halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen lalelerin içinde fotoğraf çekerek çevredeki doğal güzelliklerin tadını çıkarttı.

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiğini, son günlerde havaların ısınmaya başladığını söyledi.

Düzenledikleri etkinlikte doğaseverlerle Çiçek Vadisi'ne geldiklerini aktaran Ertunç, "Çiçek Vadisi'nde her türlü çiçek ve yerli halkın tükettiği pancar var. Bu doğa yürüyüşünü ters laleler için yaptık. Arkadaşlar çok memnun kaldılar, ilk defa bu bölgeyi gördüler. Amacımız, bölgemizi tüm doğaseverlere, tüm dağcılara tanıtmaktır." dedi.

Ertunç, yürüyüşe 80 kişinin katıldığını belirterek "Bayramdan sonra yapacağımız faaliyetler 200 kişiyi bulacak inşallah. Buralar güvenli yerler. Herkesi buraya bekliyoruz. Doğaseverlerin bölgemize gelmelerinden memnuniyet duyuyoruz.'' ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Murat Adıyaman ise etkinliğin güzel geçtiğini dile getirdi.

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