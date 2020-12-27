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Hakkari’de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu

27.12.2020 10:34 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan 1 asker şehit olurken, çığ altında kalan diğer askeri kurtarma çalışmaları devam ediyor.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli bölgesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinası üzerine 26 Aralık 2020 tarihi saat 17.30 sularında çığ düşmesi sonucu iki personelimiz çığ altında kalmıştır.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan 1 asker şehit olurken, çığ altında kalan diğer askeri kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli bölgesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yol açma çalışması yapan askeri iş makinası üzerine 26 Aralık 2020 tarihi saat 17.30 sularında çığ düşmesi sonucu iki personelimiz çığ altında kalmıştır. Olay yerine bölgede bulunan hudut birliklerimiz, Hakkari JAK Timi ve AFAD personelimiz hızla intikal etmiş ve saat 20.30’da bir personelimiz ağır yaralı olarak kurtarılmış ve Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şu an itibariyle olay yerinde Hakkari Valisi İdris Akbıyık koordinasyonunda Hakkari AFAD, Van AFAD, Erzurum AFAD ile Hakkari JAK Timi olmak üzere toplam 37 uzman personel, hudut birlikleri ve jandarma komando birlikleri tarafından çığ altında kalan diğer personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca bölge İHA tarafından takip edilmektedir. Bölgede İl Özel İdare araçları da arama-kurtarma çalışmalarına destek verirken, olay yerinde arama-kurtarma köpekleri de bulunuyor. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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