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Hakkari'de çığda mahsur kalan 19 kişi askerin misafiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı nokytaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 kişinin hudut birliklerinde misafir edildiğini duyurdu.

Hakkari'de çığda mahsur kalan 19 kişi askerin misafiri

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı nokytaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 kişinin hudut birliklerinde misafir edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart akşamı Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı noktaya çığ düştüğü belirtilerek, "Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir" denildi.
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Hakkari'de çığda mahsur kalan 19 kişi askerin misafiriHakkari'de çığda mahsur kalan 19 kişi askerin misafiri

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