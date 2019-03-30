Hakkari'de çığda mahsur kalan 19 kişi askerin misafiri

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'de Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı nokytaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 kişinin hudut birliklerinde misafir edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 29 Mart akşamı Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı karayolunda iki ayrı noktaya çığ düştüğü belirtilerek, "Çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir" denildi.

ANKARA, (DHA)

