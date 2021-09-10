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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

10.09.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde "Hiçbir annenin yüreği yanmayacak, PKK kaybedecek anneler kazanacak" yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 16. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için Hakkari anneleri ve kadınları olarak toplandıklarını söyledi.

Tüm Türkiye'nin terör örgütünün gerçek yüzünü görmesini ve yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, birlikte çocuklarımızla mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bizim bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizlerin sesini müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz."

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine sloganlar atan aileler, bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra ayrıldı.

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