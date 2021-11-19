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Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

19.11.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, ellerinde "Diyarbakır, Şırnak, Hakkari anneleri evlatlarını HDP'den istiyor" yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP binası önüne kadar yürüdü.

Eylemlerinin 21. haftasında da terör örgütü PKK ile HDP'ye tepki gösteren aileler, bir süre oturma eylemi yaparak seslerini çocuklarına duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi PKK tarafından dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, grup adına yaptığı açıklamada, kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak ve seslerini duyurmak için Hakkarili aileler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'ye, yılmadan, yıkılmadan, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu haykırdıklarını belirten Çifti, şunları kaydetti:

"Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. Katil ve hain PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Gelin, korkmayın, birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde, terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık olan anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve çocuklarımızı HDP'den istiyoruz."

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve HDP ile terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, daha sonra buradan ayrıldı.

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