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Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'de gerçekleştireceği ziyaret, kentte heyecan yarattı

HAKKARİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Hakkari'ye gerçekleştireceği ziyaret, kentte heyecana neden oldu.

Hakkari'de 11 Mart 2019 Pazartesi günü partisinin düzenleyeceği mitinge katılmak üzere kente gelecek olan Erdoğan'ın ziyareti sebebiyle ana caddelere, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'de" yazılı pankartlar ile çeşitli noktalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Bulvar ve Cumhuriyet caddeleri de Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türk bayrakları ile süslenmeye başlandı.

Vatandaşlardan Lezgin Saraç, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti güzel geçecek. Hepimiz mutluyuz, hazırlıklar yapılıyor. Tüm halk heyecan içerisinde Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz." dedi.

Dündar Erman da ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari'de de miting yapacak olması bizi onurlandırdı. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari Heyecan miting

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