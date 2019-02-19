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Hakkari'de dağcıların keşfettiği 'damla taş' mağarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:29 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de faaliyet gösteren  Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 33 dağcnın gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında, bölgede eşi benzeri olmayan ve içerisinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu, Akdeniz Bölgesi'nin Toros Dağları'nda bulunan Damlataş Mağarası'na da benzerlik taşıyan bir mağara keşfedildi.

Hakkari'de dağcıların keşfettiği 'damla taş' mağarası

Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ'de faaliyet gösteren Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 33 dağcnın gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü sırasında, bölgede eşi benzeri olmayan ve içerisinde sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu, Akdeniz Bölgesi'nin Toros Dağları'nda bulunan Damlataş Mağarası'na da benzerlik taşıyan bir mağara keşfedildi. Damla taş mağarası, dağcı ve fotoğrafçı olan Murat Adıyaman tarafından da fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.
Sahip olduğu doğası ve dağlarıyla hayranlık uyandıran ancak bugüne kadar adı hep terör olaylarıyla gündeme gelen Hakkari'de eşsiz bir güzellik keşfedildi. CİSAD'a üye 33 dağcı, Hakkari'ye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Geçimli köyü yakınındaki dağlara, doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında dağcılar, Akdeniz Bölgesi'nde bulunan Toros Dağları'ndaki mağaraların bir benzeri olan ve sahip olduğu görüntüsü, renkleriyle gözlere hitap eden yeni bir mağara buldu. Mağara, CİSAD'a üye dağcı ve fotoğrafçı olan Murat Adıyaman tarafından da görüntülendi. İçerisinde sarkıt, dikit ve sütunların yer aldığı mağaraya hayran kaldıklarını belirten Dağcı Turgut Besi, mağaranın fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Çeşitli bilgi ve fotoğraflar paylaşan Besi, sosyal medya hasbından mağara ile ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Ülkemizde en önemli sarkıt, dikit ve sütunların bulunduğu mağaralar, yani Damlataş Mağaraları Akdeniz Bölgesi'ndeki Toros Dağları'nda tespitliyken, ilk kez CİSAD tarafından Hakkari merkezde ülkemizin en güzel 'damla taş' mağarası da tespit edildi. Bilinmeyen ve keşfedilmeyen kısımları bir yana, tamamı sarkıt, dikit ve sütanlardan oluşan damla taş mağarası, uzun yıllar boyunca tavandan sızan suların içerisinde bulunan kalkerli yapının, yani kireç ve kireç taşı gibi kalkerlerin damla damla akarken içinde bulundurmuş oldukları minerallerin, yani karbonat bileşikli mineral suların çökelmesi sonucunda milyonlarca yıl geçmesi ile oluştuğu görülmektedir. Mağarayı herkesin görmesini istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

Hakkari'de dağcıların keşfettiği 'damla taş' mağarasıHakkari'de dağcıların keşfettiği 'damla taş' mağarasıHakkari'de dağcıların keşfettiği 'damla taş' mağarasıHakkari'de dağcıların keşfettiği 'damla taş' mağarası

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