Hakkari'de dağdan kopan kayaların kapattığı yol açıldı

HAKKARİ (AA) - Dağdan kopan dev kaya parçalarının kapattığı Hakkari-Van kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Hakkari-Van kara yolunun 30. kilometresine dağdan kopan kaya parçaları düştü.
Yolu kapatan kaya parçaları, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerince, iş makineleriyle yoldan kaldırıldı.
Kara yolu tekrar trafiğe açılırken, ekipler, yolun kenarındaki taşları kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan vatandaşlardan Hamza Kaval, dün akşam saatlerinde sağanağın etkili olduğunu ve bu yüzden yola kaya parçalarının düştüğünü söyledi.
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