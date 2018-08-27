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Hakkari'de domuz avında kazara vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

Hakkari'de domuz avında kazara vurulan kişi öldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de domuz avında kazara vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kaval köyünde 4 kişi domuz avına çıktı.

Av esnasında kazara ateşlenen silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Ramazan Duman (44) ağır yaralandı.

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Duman müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Duman'ın cesedi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Domuz avı Hakkari Kaval köyü

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