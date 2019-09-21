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"Hakkari'de ekimde doğal gaz kullanımına başlanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 21:59 | Son Güncelleme

Vali İdris Akbıyık: - "Bazı noktalardaki kazı, hat döşeme ve sistem kutularının yerleştirilmesi çalışmalarında son aşamaya gelindi. İnşallah ekim ayı içinde ilimizde doğal gaz kullanımına başlanacak"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Bazı noktalardaki kazı, hat döşeme ve sistem kutularının yerleştirilmesi çalışmalarında son aşamaya gelindi. İnşallah ekim ayı içinde ilimizde doğal gaz kullanımına başlanacak." bilgisini paylaştı.

Hakkari'de 3 yıl önce başlatılan doğal gaz boru hattı döşeme ve sistem kutuları yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

Valiliğin internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, çalışmalar kapsamında 25 kilometre boru hattı döşendi, 1500 eve hat ulaştırıldı, 300 binaya sistem kutusu bağlandı.

Bu binaların yanı sıra Gazi ve Yeni Mahalle'de bulunan kamu kurumlarına da sistem kutusu takıldı.

Vali İdris Akbıyık, kent merkezindeki farklı noktalarda yürütülen boru döşeme çalışmalarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Doğal gaz kent için büyük önem taşıyor. Bazı noktalardaki kazı, hat döşeme ve sistem kutularının yerleştirilmesi çalışmalarında son aşamaya gelindi. İnşallah ekim ayı içinde ilimizde doğal gaz kullanımına başlanacak. Kentimize hayırlı olsun."

Akbıyık, ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, Türkiye Bisiklet Federasyonunca yarın kentte organize edilecek Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Sporcularla sohbet eden Akbıyık, kentin uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağına işaret ederek, herkesi yarışları izlemeye davet etti.

Akbıyık, daha sonra organizasyon için kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakan Danışmanı Yusuf Tanrıverdi ile bir süre görüştü.

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doğal gaz kullanımı Hakkari Vali İdris Akbıyık

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