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Hakkari'de EYP patladı: 1 sivil hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 21:14 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.  Şemdinli'ye bağlı Çatalca köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce daha önce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.

Şemdinli'ye bağlı Çatalca köyü kırsalında askeri bölgeye malzeme taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce daha önce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 sivil vatandaş hayatını kaybetti. Patlama sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari Valiliği patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, "18.08.2019 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Mahallesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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