Hakkari'de geleceğin mucitleri yetişiyor

Gençlik Merkezi'nde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik atölyede, il merkezi ve ilçelerinden 160 öğrenciye tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda ücretsiz eğitim veriliyor.

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın iş birliği sonucu Hakkari'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, geleceğin mucitleri ve bilim insanları yetişiyor.

Fen bilimleri öğretmeni ve bilgisayar mühendisi Sedide Cam Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle öğrencilerin ilgi alanlarını belirlediklerini anlattı.

Atölyede geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Şengül, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz buraya seçilerek geldi. Burası, Hakkari için büyük bir şans. Önemli olan buradaki çocukları keşfetmekti. O imkan da Deneyap Atölyesi ile sağlandı. Yaptığımız projelerden başarılı ürünler çıkmaya başladı. Burayı en verimli şekilde kullanıp öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Öğrenciler burada yaparak, yaşayarak öğreniyor. Sürekli deniyorlar. Eksiklerini görünce tekrar test ediyorlar. Öğrencilerimiz atölyeye koşa koşa geliyor."

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da atölyelerin kurulduğu 12 ilden biri olma şansını yakaladıklarını söyledi.

Atölyede eğitim görecek öğrencilere yönelik merkezi sınav yapıldığını belirten Koca, "Bu sınav sonucunda belirlenen 450 öğrencimiz uygulama sınavına girdi. Bu sınavdan 160 öğrencimiz başarılı oldu ve eğitimler başladı. 10 alanda eğitim veriliyor. İlk yılda tüm alanlarda teorik eğitim verilecek, sonraki yılda öğrenciler 3 alanda branş seçecek ve bir proje belirleyecekler. Üçüncü yılda da o projeyi uygulayacaklar." ifadelerini kullandı.