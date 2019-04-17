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Hakkari'de "geleceğin yüzücüleri" yetiştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:36 | Son Güncelleme

Deniz seviyesinden bin 720 metre yükseklikte bulunan Hakkari'deki ilkokul öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik havuzda hem yüzme öğreniyor hem de keyifli zaman geçiriyor - Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal: "Milli takıma verdiğimiz birçok sporcumuz var. Yüzme biraz zor bir spor. Kondisyon, dayanıklılık ve zaman ister. İnşallah önümüzdeki yıllarda buradan milli takıma yüzme branşında da sporcu vermeye niyetliyiz"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Deniz seviyesinden bin 720 metre yükseklikteki Hakkari'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzda geleceğin yüzücüleri yetişiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, yaklaşık 5 yıl önce Pehlivan Mahallesi'nde yaptırılan, içerisinde bin 500 kişi kapasiteli spor salonu, çok amaçlı gençlik merkezi, 3 antrenman salonu, 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu ve çeşitli sporların yapılabileceği açık alanların bulunduğu kompleks, kentte spora ilgiyi artırdı.

Futbol, basketbol, voleybol, kick boks, muay thai, güreş, masa tenisi ve badminton gibi branşlarda açılan kurslara kayıt yaptıran birçok çocuk ve genç, aldığı eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında açılan kursa katılan 3. ve 4. sınıf öğrencilerine de kompleksteki yarı olimpik havuzda yüzme dersi veriliyor.

Geleceğin şampiyon yüzücüsü olmayı hedefleyen çocuklar, denizi olmayan kentte yüzme öğrenerek ilk defa su sporlarıyla tanışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıklarının öncülüğünde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında çocuklara yüzme eğitimi verildiğini söyledi.

Güldal, "Birinci dönemde günde 4 seans yapıyorduk, ikinci dönemde de günde 4 seans yapıyoruz. 2 binin üzerinde çocuğa yüzme öğreteceğiz. Sabah iki, öğleden sonra iki seans halinde. 3. ve 4. sınıflara yönelik bir proje bu." dedi.

- "Milli takıma sporcu vermeyi amaçlıyoruz"

Proje kapsamında Türkiye genelinde 100 bin öğrenciye yüzme öğretilmesinin hedeflendiğini aktaran Güldal, "Havuzda deneyimli antrenörlerimiz, deneyimli hocalarımızın nezaretinde bu işi sürdürüyoruz. Günde yaklaşık 200 öğrenciye yüzme eğitimi veriyoruz." ifadesini kullandı.

Güldal, geçen sene yaz spor okulunda 810 kayıtlı öğrencinin bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"En az 600 çocuğumuz yüzmeye geçti. Bunların içinden seçtiğimiz şu an onlarca çocuğumuz gelecek vadediyor. Milli takıma verdiğimiz birçok sporcumuz var. Yüzme biraz zor bir spor. Kondisyon, dayanıklılık ve zaman ister. İnşallah önümüzdeki yıllarda buradan milli takıma yüzme branşında da sporcu vermeye niyetliyiz. İnşallah bunu da başaracağız."

Havuzdan vatandaşların da yararlandığını aktaran Güldal, hem erkek hem de kadınların zaman geçirebileceği saatler oluşturduklarını kaydetti.

- Havuzda eğlenceli vakit geçiriyorlar

Öğrencilerden Önder Özdemir de havuzda yüzme öğrendiğini ve eğlenceli zaman geçirdiğini dile getirdi.

Felit Demir ise yüzmeyi sevdiğini, iyi bir yüzücü olmak istediğini söyledi.

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