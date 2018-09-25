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Hakkari'de "Göç Yolu" filmine özel gösterim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 23:32 | Son Güncelleme

"Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" filminin özel gösterimi, filmde rol alan oyuncuların katılımıyla yapıldı - Vali Cüneyit Orhan Toprak: - "Hakkari'nin ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu, ne kadar güzel insanlara sahip olduğunu, huzurlu bir şekilde yaşanacak yer olduğunu bütün Türkiye'ye ve arkasından dünyaya anlatabilmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çalışma ve çaba içerisindeyiz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, 1. Ulusal Film Festivali kapsamında "Göç Yolu (Elveda Balkanlar)" filminin özel gösterimi yapıldı.

Hakkari Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdare ve belediyenin katkılarıyla organize edilen "1. Ulusal Film Festivali" devam ediyor.

Etkinlik kapsamda Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, özel gösterim için kentte bulunan filmin yapımcısı Mustafa Şengün, yönetmen ve senaristi Turgut Ural, oyuncular, protokol üyeleri ve vatandaşlar akşam saatlerinde Bulvar Caddesi'nde bir araya geldi.

Toprak ve filmin oyuncuları, yöresel kıyafet giyen folklor ekibiyle halay çekti.

Ardından etkinliğe katılanlar, davul zurna eşliğinde Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Program, erbane ve halk oyunları topluluğu gösterisinin ardından sinema salonunda sürdü.

Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, filmin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncularına Hakkari'ye geldikleri için teşekkür etti.

Hakkari'yi coğrafyasından ve Türkiye'nin uç noktasında bulunmasından dolayı herkesin gelip göremediğini belirten Toprak, kentin geçmişte yaşanan üzücü olaylardan dolayı kötü bir imajı olduğunu dile getirdi.

Bu algıyı değiştirmek için yoğun çaba harcadıklarına vurgu yapan Toprak, "Tabii bizden önceki arkadaşlarımız da aynı yolda çaba harcadılar. Hakkari'nin ne kadar güzel bir coğrafya olduğunu, ne kadar güzel insanlara sahip olduğunu, huzurlu bir şekilde yaşanacak yer olduğunu bütün Türkiye'ye ve arkasından dünyaya anlatabilmek için arkadaşlarımızla beraber yoğun bir çalışma ve çaba içerisindeyiz.'' dedi.

Hakkari halkına çok güvendiğini ifade eden Toprak, şunları kaydetti:

"İki buçuk senedir bizi bağırlarına bastılar. Bir dediğimizi iki etmediler. Hepsinden önemlisi bizi sevdiler. Ben de buraya her yeni gelene diyorum ki çıkın Hakkari sokaklarında gezin, dolaşın ne kadar güzel insanlar, ne kadar kaliteli, misafirperver, candan insanlar olduklarını gözünüzle görün diyorum. Arkadaşlarımız da bugün bunları gözleri ile gördüler. Hepinize teşekkür ediyorum."

Filmin Yönetmeni Ural da kentte vatandaşlar tarafından çok güzel karşılandıklarını söyledi.

Hakkari'de bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Ural, ''Biz biliyoruz ki Hakkari'nin algısı bambaşkadır, insanların gözünde. Burası çok güzel, fevkalade bir şehir olmuş. Kültürünüz, sanatınız var, alt yapınız gelişiyor. Biz Hakkari'yi hakikaten çok sevdik. Ben kendi adıma söz veriyorum. Sayın Valimize ve arkadaşlarıma da söyledim. Burada ne zaman konser yapmak isterseniz, etkinlik yapmak isterseniz, kültürel ve sanatsal faaliyet yapmak isterseniz maddi olarak belki gücüm yetmeyebilir ama size en alasından ulaşabildiğim istediğiniz sanatçıyla, oyuncuyla seve seve yanınıza gelmeye, sizinle kucaklaşmaya söz veriyoruz." diye konuştu.

Ardından sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.

Daha sonra özel gösterimi yapılan ve Ahmet Yenilmez, Aysun Güven, Sinan Bengier, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Gül Gülsün Yıldız, Esra Sönmezer, Hülya Diken, Kaan Keskin, Şükran Çağman, Ercüment Fidan ve Kaan Oruçoğlu'nun rol aldığı film, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

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