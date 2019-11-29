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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:04 | Son Güncelleme

HAKKARİ merkez, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma ve oturma eylemleri yasaklandı.

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ merkez, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 15 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma ve oturma eylemleri yasaklandı.
Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 30 Kasım günü saat 00.00'dan 14 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı dağıtma ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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