HABER

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 30 gün yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 17:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valiliği, kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde, 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.
Hakkari Valiliği, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikler yasaklandığı açıklandı. Açıklamada şöyle denildi:
"2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci Maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari İl sınırları içerisinde (İl merkezi, dış ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16/10/2019 tarihi saat:00.00’dan 14/11/2019 tarihi saat:23.59’a kadar otuz (30) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda Miting, Açık Yer Toplantıları, Gösteri Yürüyüşleri, Oturma Eylemi, Açlık Grevi, Çadır Kurma, Basın Açıklamaları, Stant Açma, Konser, Şenlik, Meşale Yakma, El İlanı/Bildiri Dağıtma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Eski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandıEski eşini satırla yaralayan şüpheli tutuklandı
Takla atan otomobil ters döndü: 3 yaralıTakla atan otomobil ters döndü: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.