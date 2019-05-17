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Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 30 gün yasak geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 18:30 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikler yasaklandı.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de kent merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 30 gün süreyle her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemleri gibi etkinlikler yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye karşı terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonları gerekçe gösterilip etkinlikler yapılabileceği, marjinal grupların toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların olabileceği belirtildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Ülkemiz genelinde PKK/KCK, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği, bu etkinlikler kapsamında marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların olabileceği, kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği ve bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri ve karşıt gruplar arasında saldırılar olabileceği değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin Temel Nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, Millî Güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.maddesi hükümleri gereğince;Valilik ve Kaymakamlık Makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari İl sınırları içerisinde (İl Merkezi, Dış İlçelerinde ve Jandarma Sorumluluk Bölgeleri dahil) 19/05/2019 tarihi saat:00.00’dan 17/06/2019 tarihi saat 23.59’a kadar otuz (30) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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