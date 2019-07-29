HABER

Hakkari'de "Güçlü Kadın Etkinliği" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 23:56 | Son Güncelleme

"Ankara-Hakkari Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, çeşitli yarışmalar yapıldı, gösteriler sunuldu, Vali İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve Ankara'dan gelen katılımcılarla halay çekti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği öncülüğünde, Baro Başkanlığı ile Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonun iş birliği ile "Güçlü Kadın Etkinliği" düzenlendi.

"Ankara-Hakkari Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Kent Park Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İdris Akbıyık, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin kentin tanıtımı için önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Her yerde Hakkari'de hayat var diyoruz. Burada hakikaten güzel etkinlikler yapılıyor. Kış kar festivali, Çukurca'da doğa sporları festivali, foto safari, yine ters lale festivali, bugün de burada kadın derneklerinin organize ettiği bu etkinlikte bir aradayız. Çeşitli yarışma ve gösteriler düzenlenecek." dedi.

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem de federasyon olarak Hakkari'deki kadınların sesini duyurmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Hakkari ve Ankara arasında gönül köprüsü kurduklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Burada büyük bir sıcaklık hissettik, ilgi gördük. Bundan sonra projelerimizle geleceğiz. Kadınlara ve çocuklara yönelik projelerimiz olacak. Federasyon ve valilik ile iş birliği içinde olacağız. Yine projeler üretmeye çalışacağız. Çok güzel bir etkinlik oldu. Hakkari'yi sevdik. Hakkari insanı bizi bağrına bastı. Biz de Ankara olarak onları bağrımıza basacağız."

Vali Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık ise kadına vurulmuş her darbenin toplumun varlığına yönelmiş bir tehdit olduğuna vurgu yaparak, "Bu nedenle içinde yaşadığımız toplumun ileriye taşınması için kadın ve erkeklerin aynı kulvarda yürümesi gerektiği düşüncesini benimseyen bireyler yetişmesini sağlamalıyız. Toplumu güçlü kılmak istiyorsak önce kadınımızı güçlü kılmalıyız. Hedeflerinize ulaşmak için zorlu yollardan geçmek gerekebilir, hatta yolun sonunda olumsuz sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz ama asla vazgeçmeyin." diye konuştu.

Ardından resim ve yöresel yemek yarışması ile yörenin geleneklerine uygun kına gecesinin yapıldığı programda, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunca çeşitli gösteriler sunuldu, misket oyunu oynandı.

Müzik dinletisinin sunulduğu etkinlik, Vali Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Ankara'dan gelen Federasyon Başkanı Erdem ile beraberindeki üyelerin katılımcılarla halay çekmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçisi Yahya Akman, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Baro Başkanı Zeydin Kaya, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.

Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta büyülüyor
1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır
Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya nükleer uyarıAvrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya nükleer uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Güçlü Kadın Etkinliği" gösteri Hakkari halay yarışma

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Samsun'da silahlı kavga! 2 kardeşten biri öldü biri yaralandı

Samsun'da silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

PKK'ya katılmak için Mardin'e gelen kadın ve iş birlikçileri yakalandı

PKK'ya katılacaklardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.