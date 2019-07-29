HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği öncülüğünde, Baro Başkanlığı ile Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonun iş birliği ile "Güçlü Kadın Etkinliği" düzenlendi.

"Ankara-Hakkari Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Kent Park Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali İdris Akbıyık, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin kentin tanıtımı için önemli olduğunu belirten Akbıyık, "Her yerde Hakkari'de hayat var diyoruz. Burada hakikaten güzel etkinlikler yapılıyor. Kış kar festivali, Çukurca'da doğa sporları festivali, foto safari, yine ters lale festivali, bugün de burada kadın derneklerinin organize ettiği bu etkinlikte bir aradayız. Çeşitli yarışma ve gösteriler düzenlenecek." dedi.

Dünya ve Anadolu Dernekleri Toplumsal Destekleme Federasyonu Başkanı Müjgan Erdem de federasyon olarak Hakkari'deki kadınların sesini duyurmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini belirtti.

Hakkari ve Ankara arasında gönül köprüsü kurduklarını dile getiren Erdem, şunları kaydetti: