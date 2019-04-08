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Hakkari'de gümrük kaçağı 47 külçe kıymetli maden ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:49 | Son Güncelleme

İl genelindeki uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 47 külçe halinde 48 kilo 950 gram kıymetli maden ile çeşitli miktarlarda çinko, pırlanta ve altın tozu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kaçak olduğu değerlendirilen 47 külçe şeklinde 48 kilo 950 gram kıymetli maden ile çeşitli miktarlarda çinko, pırlanta ve altın tozu ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 1-7 Nisan'da il genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 537,77 gram pırlanta, 130,95 gram çinko, 32,30 gram toz altın, 47 külçe halinde 48 kilo 950 gram kıymetli maden ve 160 saç losyonu ile tabanca ve 150 mermi geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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