Hakkari’de hain saldırı: 1 şehit

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesi Alandüzü mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca doçka silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 1 kahraman askerimiz yaralanmıştır. Yaralı askerimiz, sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay sonrası düzenlenen geniş çaplı operasyonda 4 terörist ise etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

