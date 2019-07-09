Hakkari’de hain saldırı: 2 şehit

Hakkari’de teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari’de bir askeri araca PKK’lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı" denildi.
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Hakkari’de teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari’de bir askeri araca PKK’lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı" denildi.
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