Hakkari'de 'Halk Koşusu'

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Belediyesi tarafından 'Spor ve Kültür Şenliği' programı kapsamında 'Halk Koşusu' düzenlendi.

Hakkari Belediyesi'nin düzenlediği 'Spor ve Kültür Şenliği' programı kapsamında kent merkezinde 'Halk Koşusu' etkinliği yapıldı. 1500 metrelik koşu kulvarına her yaştan vatandaş katıldı.

Kıyasıya mücadelenin olduğu halk koşusunda dereceye girenlere ödülleri, Hakkari Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde hizmete açacağı Kent Park’ın açılış töreninde verileceği belirtildi.

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