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Hakkari'de hastalardan 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, Devlet Hastanesi'nde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, Devlet Hastanesi'nde görevli Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova (38), hastalardan bıçak parası aldığı suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde 2017'den beri görev yapan Azerbaycan uyruklu Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Elnara Mammadova, iddiaya göre tedavi için kendisine gelen 8 hastadan çeşitli miktarlarda bıçak parası istedi. Hasta yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Mammadova hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Mammadova'yı hasta yakınlarından seri numaraları belirli 1500 TL'yi alırken suçüstü yakaladı. Mammadova, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Mammadova, 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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