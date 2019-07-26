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Hakkari’de hava destekli operasyon: 8 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 06:07 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Yüksekova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 8 terörist, etkisiz hale getirildi.” denildi.
Ayrıca, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.

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