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Hakkari'de hava destekli operasyonda 3 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

  Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.  İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Açıklamada bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber: ANKARA, (DHA)

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