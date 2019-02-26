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Hakkari'de hayatını kaybeden asker için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:36 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın cenazesi törenle memleketi Ankara'ya uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Ali Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Korkmaz'ın öz geçmişi okundu, dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak helikoptere konulan Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Ankara'ya uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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