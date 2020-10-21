HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari’de hayvan kaçakçılığı: 87 gözaltı

Hakkari’de hayvan kaçakçılığı: 87 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Hakkari’de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartılmak istenilen 5 binden fazla küçük ve büyükbaş hayvan ele geçirilirken 87 kişi de gözaltına alındı.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘Yasadışı Yollardan Yurt Dışına Canlı Hayvan Çıkarılması’ suçunu önlemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Hakkari’de hayvan kaçakçılığı: 87 gözaltı

Hakkari’de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartılmak istenilen 5 binden fazla küçük ve büyükbaş hayvan ele geçirilirken 87 kişi de gözaltına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince ‘Yasadışı Yollardan Yurt Dışına Canlı Hayvan Çıkarılması’ suçunu önlemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalarda 1 Ocak ile 19 Ekim 2020 tarihleri arasında ‘5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ kapsamında Hakkari il sınırları içerisinde yapılan denetimlerde, toplamda 2 bin 397 adet küçükbaş ve 3 bin 132 adet büyükbaş hayvan ele geçirilmiştir. Bu hayvanların nakil işlemlerinde kullanılan 11 adet araç trafikten men edilerek sürücü/araç sahipleri hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 38 bin 680 TL cezai işlem uygulanmıştır. Olay ile ilgili olarak 87 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, kanun kapsamında 2 milyon 18 bin 444 TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…
En Çok Okunan Haberler
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
Kiracısından çıkmasını istedi geldiğinde şoke oldu!
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
'Geleceğimi mahvetti' Erkek arkadaşının ağabeyi...
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sıfırlandı
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Diğer Haberler
Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru: Bizi nasıl buldunuz?
Polisi görünce şaşırdı: Bizi nasıl buldunuz?
Başkan Böcek'in sağlık durumu kritikliğini koruyor
Başkan Böcek'in sağlık durumu kritik...
Grip aşısı alabilecek kişilerin isim listesi e-Nabız'a yüklendi (Grip aşısı fiyatı ne kadar?)
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Adnan Oktar'ın evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Kadıköy'de laf atma cinayetinde yeni gelişme! Milli Kick boksçu için karar verildi
Milli Kick boksçu için karar verildi
Türk profesörün koronavirüs aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
Türk profesörün korona aşısı Türkiye'de gönüllülere uygulanacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.