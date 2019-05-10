Hakkari'de hükümlüler fidan dikti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ (DHA)- HAKKARİ'de Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü organizasyonuyla, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan hükümlüler, kent merkezindeki Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki araziye bin fidan dikti.

Ceza infaz kurumlarından denetimli serbestlik kapsamında salıverilen ve haklarında kamu yararına çalışma şartı getirilen hükümlüler, kamu kurumlarında boya, badana, temizlik, bahçıvanlık, tadilat, tamirat, klima bakımı gibi işlerde toplum yararına çalışmalarda bulunuyor. Bu çalışmalarla hükümlülerin sosyal hayata uyumları, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesi ve iş disiplini kazanmaları hedefleniyor. Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol ile denetim serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin eğitim ve iyileştirme çalışmaları kapsamında okul bahçeleri ve parklarda fidan dikimi yapacak.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlüler tarafından, Bağlar Mahallesi'nde bulunan Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki boş araziye bin çam fidanı dikildi. Fidan dikim programına Hakkari Vali Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, kurum amirleri, öğrenciler ve denetim serbestlikten yararlanan hükümlüler katıldı.